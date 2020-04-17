Лукашенко заявляет, что нужно начинать учебный процесс в школах со следующей недели

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.





"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал глава государства.

"Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - считает белорусский лидер.





Школьные каникулы в Беларуси продлевались дважды - каждый раз на неделю. В начале апреля министр образования Игорь Карпенко доложил главе государства о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. После этого было принято решение продлить весенние каникулы с 6 по 11 апреля включительно. Затем они были продлены еще на неделю.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля", - пояснили решение в Администрации Президента.

Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая. Министерство образования должно было скорректировать учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.