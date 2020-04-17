В Беларуси выпустили противовирусную водку, которую можно использовать как антисептик

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16 апреля ОАО « Минск Кристалл» выпустил первую партию крепкого спиртного напитка «70°C», который можно будет использовать как антисептик. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром».





70-градусная водка сделана из зернового спирта «Люкс» и воды, с добавлением натуральных ароматизаторов лимона и мяты. Компания рекомендует потребителям разводить новый продукт водой, соками и другими напитками. Первая партия уже поступила в фирменные магазины «Минск Кристалл», в других торговых сетях водка появится в ближайшее время.





Ранее «Белгоспищепром» наладил выпуск дезинфицирующих средств. В сутки предприятия алкогольной отрасли выпускают более 35 тысяч литров антисептиков и других средств. ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» производит в сутки 500 дал дезинфицирующего средства АЛМАDEZ в пятилитровых емкостях. Продают их в аптечной сети РУП «Фармация».



