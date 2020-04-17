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В Беларуси выпустили противовирусную водку, которую можно использовать как антисептик

17.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

70-градусный противовируалкоголь появится в различных магазинах Беларуси в ближайшее время.


Иллюстрационное фото

16 апреля ОАО «Минск Кристалл» выпустил первую партию крепкого спиртного напитка «70°C», который можно будет использовать как антисептик. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром».

70-градусная водка сделана из зернового спирта «Люкс» и воды, с добавлением натуральных ароматизаторов лимона и мяты. Компания рекомендует потребителям разводить новый продукт водой, соками и другими напитками. Первая партия уже поступила в фирменные магазины «Минск Кристалл», в других торговых сетях водка появится в ближайшее время.

Ранее «Белгоспищепром» наладил выпуск дезинфицирующих средств. В сутки предприятия алкогольной отрасли выпускают более 35 тысяч литров антисептиков и других средств. ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» производит в сутки 500 дал дезинфицирующего средства АЛМАDEZ в пятилитровых емкостях. Продают их в аптечной сети РУП «Фармация».
 
Теги: Минск
 
 
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70-градусный противовируалкоголь появится в различных магазинах Беларуси в ближайшее время.
 
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