|
Неделя иммуназации пройдет в Горецком районе
17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 20 по 26 апреля в Горецком районе пройдет Европейская неделя иммунизации.
Будет работать горячая телефонная линия по номерам 6-24-74, 6-34-93.
Желающие могут получить консультацию специалистов Горецкой ЦРБ по вопросам иммунопрофилактики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 20 по 26 апреля в Горецком районе пройдет Европейская неделя иммунизации. Будет работать горячая телефонная линия по номерам 6-24-74, 6-34-93. Желающие могут получить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)