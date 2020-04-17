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В Гродно мужчина с топором ограбил салон сотовой связи и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил салон сотовой связи.
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Правоохранители выяснили, на каком автомобиле уехал мужчина. Его личность была установлена. 46-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Похищенные телефоны были изъяты.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил салон сотовой связи. По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 апреля. Пьяный мужчина в маске зашел в салон...
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