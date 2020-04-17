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В Гродно мужчина с топором ограбил салон сотовой связи и скрылся

17.04.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил салон сотовой связи.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 апреля. Пьяный мужчина в маске зашел в салон сотовой связи. Нападавший разбил топором витрину и забрал два мобильных телефона. После этого неизвестный скрылся на такси.  

Правоохранители выяснили, на каком автомобиле уехал мужчина. Его личность была установлена. 46-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Похищенные телефоны были изъяты.  

Возбуждено уголовное дело.  

В конце марта в Минске вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил салон сотовой связи.   По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 апреля. Пьяный мужчина в маске зашел в салон...
 
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