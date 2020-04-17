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В японском аэропорту обнаружили неразорвавшийся снаряд
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В японском аэропорту города Наха обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нашли в ходе ремонтных работ рядом со взлетно-посадочной полосой.
По предварительным данным, длина объекта – около 120 сантиметров, диаметр – 35. В связи с инцидентом расписание вылетов изменено. Участок вокруг опасной находки закрыли.
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Новости Японии. В японском аэропорту города Наха обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нашли в ходе ремонтных работ...
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