В японском аэропорту обнаружили неразорвавшийся снаряд

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В японском аэропорту города Наха обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его нашли в ходе ремонтных работ рядом со взлетно-посадочной полосой.

По предварительным данным, длина объекта – около 120 сантиметров, диаметр – 35. В связи с инцидентом расписание вылетов изменено. Участок вокруг опасной находки закрыли.







