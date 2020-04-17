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Архиепископ Гурий: «Наше тело похоже на автомобиль, который нам Бог подарил»
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий:
И утверждать это – это надо быть уже совсем человеком, не отдающим отчёта, что говоришь. А человек как состоит ведь? Мы ж, наше тело похоже на автомобиль, который нам Бог подарил. Вот газ, вот тормоз, вот руль. Так вот и наше тело. Разве мы можем своей клеткой управлять? Мы даже знаем-то своё тело… Даже врачи, не знаю, на сколько там процентов. Мизер!
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Философ Бердяев говорил, что сегодня Бог имеет меньше власти, чем офицер или...
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