Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году отменен

Источник материала: ОНТ

Международный союз конькобежцев отменил проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию.

Ранее предполагалось, что турнир в Монреале будет перенесен с середины марта на более поздний срок. Но теперь стало ясно, что соревнования не состоятся вовсе. Также были отменены мировые первенства по шорт-треку и синхронному катанию среди юниоров. В конце апреля пройдёт ещё одно онлайн-совещание, на котором будет разработан план действия союза конькобежцев на 2021 год.

Фото: globallookpress

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