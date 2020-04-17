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Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году отменен
Источник материала: ОНТ
Международный союз конькобежцев отменил проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию.
Ранее предполагалось, что турнир в Монреале будет перенесен с середины марта на более поздний срок. Но теперь стало ясно, что соревнования не состоятся вовсе. Также были отменены мировые первенства по шорт-треку и синхронному катанию среди юниоров. В конце апреля пройдёт ещё одно онлайн-совещание, на котором будет разработан план действия союза конькобежцев на 2021 год.
Фото: globallookpress
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Международный союз конькобежцев отменил проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию. Ранее предполагалось, что турнир в Монреале будет перенесен с...
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