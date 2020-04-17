Минчанин с помощью эвакуатора похитил автомобиль знакомого и продал его

Источник материала: Tut.by

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который похитил и продал автомобиль своего знакомого. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





К милицию поступило заявление от минчанина, который сообщил о том, что кто-то похитил его Saab. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного хищения задержали 30-летнего знакомого потерпевшего.

Милиционеры установили, что потерпевший и подозреваемый были знакомы. Ранее задержанный планировал приобрести Saab у минчанина, но отказался от покупки. Автомобиль около года хранился на стоянке и не эксплуатировался. Тогда 30-летний минчанин продал машину без ведома ее владельца, а чтобы доставить Saab новому владельцу, вызвал эвакуатор.

Материалы проверки по данному факту переданы Следственный комитет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.