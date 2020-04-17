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Минчанин с помощью эвакуатора похитил автомобиль знакомого и продал его

17.04.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который похитил и продал автомобиль своего знакомого. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


К милицию поступило заявление от минчанина, который сообщил о том, что кто-то похитил его Saab. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного хищения задержали 30-летнего знакомого потерпевшего.

Милиционеры установили, что потерпевший и подозреваемый были знакомы. Ранее задержанный планировал приобрести Saab у минчанина, но отказался от покупки. Автомобиль около года хранился на стоянке и не эксплуатировался. Тогда 30-летний минчанин продал машину без ведома ее владельца, а чтобы доставить Saab новому владельцу, вызвал эвакуатор.

Материалы проверки по данному факту переданы Следственный комитет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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Материалы проверки по данному факту переданы Следственный комитет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
 
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