|
Volkswagen обнародовал первое изображение обновленного Tiguan
Источник материала: Tut.by
Не за горами дебют обновленной версии кроссовера Volkswagen Tiguan — подогревать интерес к будущей новинке немцы начали с публикации одного единственного дизайнерского эскиза.
Напомним, что не так давно шпионы выследили
Наряду с «мягкогибридными» версиями в гамме обновленного Tiguan появится вариант с «подзаряжаемой» гибридной установкой PHEV — эту информацию в Volkswagen уже подтвердили официально. Ожидается, что гибридный Tiguan получит приставку GTE и, по всей видимости, получит 245-сильную силовую установку от Golf GTE, включающую мотор 1.4 TSI, 6-ступенчатый «робот» и электродвигатель.
Если все пойдет по плану, то премьера обновленного Tiguan состоится уже в ближайшие месяцы. Со временем в гамме появится и купеобразная версия, который сперва появится в Китае — наряду с недавно рассекреченным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не за горами дебют обновленной версии кроссовера Volkswagen Tiguan - подогревать интерес к будущей новинке немцы начали с публикации одного-единственного дизайнерского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)