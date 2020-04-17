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Volkswagen обнародовал первое изображение обновленного Tiguan

17.04.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не за горами дебют обновленной версии кроссовера Volkswagen Tiguan — подогревать интерес к будущей новинке немцы начали с публикации одного единственного дизайнерского эскиза.


Напомним, что не так давно шпионы выследили прототипы обновленного «паркетника», которые, впрочем, оказались замаскированы под дорестайлинговую модель. У готовой машины, судя по тизеру, внешних изменений будет больше — Tiguan получит более широкую радиаторную решетку и фары в стиле нового Golf. Изображений салона Tiguan пока нет, но богатые версии наверняка получат так называемый «цифровой кокпит» от того же Golf VIII с виртуальной приборной панелью с экраном на 10,25 дюйма и центральным 10-дюймовым дисплеем медиасистемы.

Наряду с «мягкогибридными» версиями в гамме обновленного Tiguan появится вариант с «подзаряжаемой» гибридной установкой PHEV — эту информацию в Volkswagen уже подтвердили официально. Ожидается, что гибридный Tiguan получит приставку GTE и, по всей видимости, получит 245-сильную силовую установку от Golf GTE, включающую мотор 1.4 TSI, 6-ступенчатый «робот» и электродвигатель.

Если все пойдет по плану, то премьера обновленного Tiguan состоится уже в ближайшие месяцы. Со временем в гамме появится и купеобразная версия, который сперва появится в Китае — наряду с недавно рассекреченным Tayron X. К слову, по итогам прошлого года Tiguan стал самой популярной моделью Volkswagen, опередив Golf — было продано около 910 тысяч единиц кроссовера.

 
 
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Не за горами дебют обновленной версии кроссовера Volkswagen Tiguan - подогревать интерес к будущей новинке немцы начали с публикации одного-единственного дизайнерского...
 
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