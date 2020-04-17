Беларусь готовится к переписи болот

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается необычная перепись. Ученые Национальной академии наук определят точное число болот, передает «МИР 24».

«Это электронная база данных, куда будет поступать информация обо всех торфяниках нашей страны: их границы, площади, запасы ресурсов, виды болот, категории торфяников, направление использования, то есть такая обширная база данных», – рассказал заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Кузьмич.

Эксперты пересчитают и составят полный список всех торфяников. Только в прошлом году реанимировали почти 60 тысяч гектаров неэффективно осушенных болот.

В деле восстановления топких уголков природы Беларусь является одним из мировых лидеров. Кроме того, растет добыча торфа. За год страна зарабатывает на нем около шести миллионов долларов.