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Беларусь готовится к переписи болот
17.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начинается необычная перепись. Ученые Национальной академии наук определят точное число болот, передает «МИР 24».
«Это электронная база данных, куда будет поступать информация обо всех торфяниках нашей страны: их границы, площади, запасы ресурсов, виды болот, категории торфяников, направление использования, то есть такая обширная база данных», – рассказал заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Кузьмич.
Эксперты пересчитают и составят полный список всех торфяников. Только в прошлом году реанимировали почти 60 тысяч гектаров неэффективно осушенных болот.
В деле восстановления топких уголков природы Беларусь является одним из мировых лидеров. Кроме того, растет добыча торфа. За год страна зарабатывает на нем около шести миллионов долларов.
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Ученые Национальной академии наук Беларуси проведут необычную перепись. Для составления списка всех торфяников в республике пройдет перепись болот.
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