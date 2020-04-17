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Президент: главное – сохранить врачей и обеспечить их средствами защиты
Источник материала: ОНТ
Медицинский персонал очень важно обеспечить средствами защиты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками стеклозавода «Неман»,
Глава государства также отметил, что республика обеспечена не только средствами защиты, но и препаратами для лечения пациентов.
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Медицинский персонал очень важно обеспечить средствами защиты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками стеклозавода...
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