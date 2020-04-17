Президент: главное – сохранить врачей и обеспечить их средствами защиты

Источник материала: ОНТ

Медицинский персонал очень важно обеспечить средствами защиты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками стеклозавода «Неман», сообщает БЕЛТА.

Глава государства также отметил, что республика обеспечена не только средствами защиты, но и препаратами для лечения пациентов.

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