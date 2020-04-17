Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал глава государства.