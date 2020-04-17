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Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

17.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал глава государства.

Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

Author: Редактор сайта

Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

Редактор сайта

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Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА. Сообщение Лукашенко заявил о необходимости...
 
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