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Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели
17.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал Глава государства.
«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет… Но надо раскручивать этот процесс», — считает белорусский лидер.
Напомним, вчера во время онлайн-конференции на сайте БелТА эксперты обсудили разработанный Министерством образования алгоритм организации образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий, который позволит применять единые подходы к индивидуальному обучению, учитывая ситуацию в регионе и конкретном учреждении образования.
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