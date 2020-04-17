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Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

17.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал Глава государства.

«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет… Но надо раскручивать этот процесс», — считает белорусский лидер.

Напомним, вчера во время онлайн-конференции на сайте БелТА эксперты обсудили разработанный Министерством образования  алгоритм организации образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий, который позволит применять единые подходы к индивидуальному обучению, учитывая ситуацию в регионе и конкретном учреждении образования. Подробнее об итогах онлайн-конференции читайте здесь 

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