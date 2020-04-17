Песчаная буря в Гомельской области: Renault выехал на встречку и врезался в автобус

Источник материала: Tut.by

Пассажир легковушки получил травмы при столкновении с автобусом в Хойникском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 16 апреля, около 17.40. По информации инспекторов, 37-летний водитель Renault ехал по трассе со стороны деревни Судково в направлении деревни Дворище. Мужчина не учел состояние проезжей части, обзорность дороги и погодные условия (пыль, поднятую штормовым ветром с полей), поэтому не справился с управлением автомобиля, выехал на встречку и врезался в автобус.

В результате столкновения 62-летний пассажир Renault получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.





Напомним, накануне на Гомельщине бушевала песчаная буря . Сильный порывистый ветер поднимал пыль высоко в небо. В итоге населенные пункты погружались во тьму, а автомобилистам на трассах из-за нулевой видимости приходилось съезжать на обочины и останавливаться.