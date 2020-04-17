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В Беларуси разрешили повышать зарплаты без привязки к производительности труда

17.04.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства №234 от 16 апреля 2020 года, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В постановлении говорится, что требование соблюдения привязки отменено до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, с середины июля 2014 года в Беларуси действовало требование правительства, которое предусматривало, что что на госпредприятиях рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников допускается только при условии опережающего роста производительности труда. При невыполнении этого условия фонд заработной платы за отчетный месяц уменьшается до размера, обеспечивающего соотношение роста производительности труда и заработной платы не менее 1.

Решение было направлено на реализацию произведенных товаров, что должно способствовать снижению складских запасов и росту доходов организаций. В связи с этим, в качестве показателя при определении производительности труда в организациях определена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника.

Также правительство рекомендовало применять этот принцип при начислении зарплаты всем коммерческим организациям независимо от форм собственности. Также правительство рекомендовало Национальному банку придерживаться аналогичных подходов в отношении заработной платы руководителей и работников банков.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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