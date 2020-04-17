Источник материала: Горецкий вестник

Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район.





«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились«, — сказал глава государства.

«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс», – считает Лукашенко.