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Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район.

 

Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели

 

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились«, — сказал глава государства.

«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс», – считает Лукашенко.

 

mogilevnews.by


 
 
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  Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский...
 
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