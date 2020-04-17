Власти ввели ограничения на повышение цен на некоторые продукты. Какие товары попали в этот список

Источник материала: Tut.by

Власти ввели очередные изменения по розничной торговле. Это предусмотрено постановлением МАРТ №30. Власти, как и планировалось , приняли дополнительные меры по регулированию цен на социально значимые товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постановление МАРТ предусматривает введение временного регулирования цен на отдельные социально значимые товары на срок до 90 дней - всего по 26 позициям. В перечень товаров, на которые власти будут регулировать цены в течение 90 дней, попали в том числе свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты.

Власти ввели ограничения по рентабельности производителей этих товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, то производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).

При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.