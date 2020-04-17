Минздрав назвал максимальный штраф за нарушение требований самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Максимальная сумма штрафа для тех, кто должен был находиться в самоизоляции, но нарушил требования, составляет 30 базовых величин. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

Тем временем замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан добавила, что есть и уголовная ответственность.

«Это, по-моему, 336 статья Уголовного кодекса о нарушении требований санитарных норм и правил, приведших либо к заболеванию, либо к смерти. Такая мера тоже может быть», – сказала Карабан.

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