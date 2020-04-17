|
Минздрав назвал максимальный штраф за нарушение требований самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Максимальная сумма штрафа для тех, кто должен был находиться в самоизоляции, но нарушил требования, составляет 30 базовых величин. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.
Тем временем замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан добавила, что есть и уголовная ответственность.
«Это, по-моему, 336 статья Уголовного кодекса о нарушении требований санитарных норм и правил, приведших либо к заболеванию, либо к смерти. Такая мера тоже может быть», – сказала Карабан.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальная сумма штрафа для тех, кто должен был находиться в самоизоляции, но нарушил требования, составляет 30 базовых величин. Об этом сообщил министр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)