ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав назвал максимальный штраф за нарушение требований самоизоляции

17.04.2020 13:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минздрав назвал максимальный штраф за нарушение требований самоизоляции

Максимальная сумма штрафа для тех, кто должен был находиться в самоизоляции, но нарушил требования, составляет 30 базовых величин. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

Тем временем замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан добавила, что есть и уголовная ответственность.

«Это, по-моему, 336 статья Уголовного кодекса о нарушении требований санитарных норм и правил, приведших либо к заболеванию, либо к смерти. Такая мера тоже может быть», – сказала Карабан.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальная сумма штрафа для тех, кто должен был находиться в самоизоляции, но нарушил требования, составляет 30 базовых величин. Об этом сообщил министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Морские львы разгуливают по курортному городу в Аргентине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика