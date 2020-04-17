Как вырастить идеальную рассаду капусты из семян в домашних условиях — самые лучшие и проверенные способы посадки

Источник материала: Полымя





Поговорим сегодня о капусте, о том, как вырастить здоровую, сильную и крепкую рассаду этого замечательного овоща.

Предлагаем несколько способов посадки, которые непременно вас заинтересуют.

Когда сажать капусту на рассаду

Капустку мы сеем на рассаду за 45-50 дней до высадки в грунт. Поэтому вам нужно ориентироваться на свои погодные условия и примерно определить, будет ли в это время уже достаточно тепло для посадки ее в открытый грунт или же в теплицу.

Долго растить рассаду, сажая намного заранее не стоит, чтобы не получить эффект вытянутой, голодающей, замученной рассады, который наступает, когда любую рассаду вовремя не высаживают в грунт.

Посев капусты на рассаду в лоток

Это классический способ, который многим по душе и дает хорошие результаты.

Он имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Давайте его рассмотрим.

Для этого способа нам понадобится любая емкость, не слишком глубокая, которую нужно наполнить землей.

Капуста любит грунт питательный. Вы можете взять огородную землю или грунт для рассады, который продается в магазинах.





Семена капусты предварительно можно замочить в розовом растворе марганцовки минут на 10.

Замачиваем в марганцовке только семена без оболочки!

Если ваши семена дражированы и покрыты специальной цветной оболочкой, то обработка им не нужна.

Таким же слабым раствором теплой воды и марганца нужно хорошо увлажнить грунт.



Можно также использовать вместо марганцовки раствор Фитоспорина по инструкции.

Удобным предметом нужно сделать бороздки и в эти бороздки выложить подготовленные семена капусты.

Можно сеять густо, капуста хорошо переносит загущение. Тем более, что этот способ предполагает дальнейшую пикировку.





Засыпаем семена грунтом сверху, слоем не толще 1 см, лучше даже меньше. После чего накрываем лоток пакетом, создавая тепличку.

Оптимальная температура для прорастания семян 18-20 градусов. После прорастания пакет нужно убрать.

Капуста любит яркий свет, прохладу и хорошую влажность.

Дальнейшая температура выращивания сеянцев 15-18 градусов днем и 8-10 ночью

Достичь таких температур в квартире, как правило, достаточно сложно. Оптимальный вариант — застекленная лоджия, где светло и прохладно.

В фазе семядольных листочков нужно произвести пикировку в индивидуальные емкости, отбирая наиболее крепкие сеянцы.





Основной недостаток посева капусты в лоток — обязательная последующая пикировка.

Эта процедура, как ни крути, травматична для сеянцев и замедляет их рост.

Поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться и с другими способами, которые мы упомянули в этой статье.

Рассада капусты из семян в улитках

Этот метод просто взорвал интернет несколько лет назад и перевернул для многих представление о рассаде не только капусты, но и других овощных и цветочных культур.

Его суть состоит в том, чтобы на маленькой площади разместить большое количество сеянцев.

Это достигается с помощью посадки вот в такие скрученные рулоны, с прослойкой субстрата между витками, в который помещаются семена.





Для этого метода обычно берется подложка для ламината, потому что она плотная и не размокает.

На подложку выкладывается грунт, после чего скручивается так называемая «улитка».

Чем шире будет полоса ламината, тем выше будет ваша улитка. А чем она длиннее, тем толще будет рулон и тем больше семян в него поместится.

Грунт насыпается в улитку не до конца, чтобы была возможность засыпать семена, которые выкладывается по всей спирали на расстоянии 1,5 — 2 см друг от друга.





Пикировать сеянцы из улитки очень легко, ее нужно просто развернуть, размочить грунт и просто вынуть из него сеянец.





В остальном уход за сеянцами в улитке ничем не отличается от ухода за рассадой в лотке.

Если вам не хочется заниматься пикировкой рассады капусты, то обязательно посмотрите следующий вариант.

Рассада ранней капусты без пикировки



Способ посадки капусты без пикировки очень хороший! Он совершенно исключает травмирование корневой системы и рассада растет крепкой сразу, не болеет!

Этим способом капустка выращивается вот в таких стаканчиках.





Начинаем мы с обеззараживания семян. Делаем слабый раствор марганцовки (в аптеках ее не продают, но в садовых магазинах есть).





Замачиваем семена капусты на 20 минут в этом растворе.

В это время подготовим 100-граммовые стаканчики и наполним их грунтом.

Можно вместо стаканчиков использовать кассеты с ячейками.

Грунт должен быть питательным.

Для этого огородную землю смешиваем с перегноем 1:1. Вместо перегноя можно взять биогумус.

Землю в стаканчиках тоже польем слабым раствором марганцовки.





Для наилучшего прорастания капусты используем следующий прием:

Семена раскладываем между двумя влажными бумажными салфетками и оставляем так на 3-4 дня.

Спустя это время они хорошо набухнут, некоторые даже начнут прорастать. Вот такими мы и сажаем их по стаканчикам.





Сажаем 1 семечко в 1 стаканчик, в ямку не глубже 1-1,5 см. Это делается для того, чтобы пропустить пикировку.

Мы воспользуемся тем, что рассаде капусты не нужно много земли потому что корневая система у нее очень компактная.

Рассада будет расти в этих стаканчиках до самой высадки в грунт.

Через 10 дней у вас уже будут хорошие всходы с двумя семядольными листиками.

Подкормка рассады капусты дрожжами

На этом этапе мы используем подкормку дрожжами. Для этого на 1 л воды берем 10 г сухих дрожжей и 3 ст. л сахара.

Размешиваем и оставляем на 5 часов. Дрожжи активизируются и создадут отличную питательную среду, в которой есть все необходимые макро и микроэлементы для юной рассады.

Не разбавляя раствор проливаем нашу рассаду.

Температурный режим: придерживаемся 18-20 градусов тепла.

Теплее не нужно, рассада начнет расти быстрее и вытягиваться. А нам нужно, чтобы она была низенькая и крепенькая и силы свои тратила не на рост лопухов, а на развитие корневой системы