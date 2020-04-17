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Выбрана лучшая спортивная фотография года

17.04.2020 14:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера вечером стали известны победители международного конкурса World Press Photo. В номинации «Спорт» победил снимок фотографа клуба НБА «Торонто Рэпторс» Марка Блинча, пишет championat. 

Работа Блинча была сделана в мае 2019 года во время седьмой (решающей) игры полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Торонто» играл с «Филадельфией Сиксерс». Тогда победу «Рэпторс» с финальной сиреной принес точный бросок Кавая Леонарда. 

На последних секундах при счете 90:90 Леонард бросил мяч в сторону корзины, тот четыре раза ударился о кольцо и всё же опустился в сетку. За этим моментом Кавай наблюдал, уже сидя на паркете. Он опустился на корточки, считая удары мяча об обод кольца, пока тот не свалился в корзину. Именно этот эпизод запечатлел на свою камеру Блинч. Его снимок в итоге был признан лучшим.

Кстати, одной из победительниц самого престижного фотоконкурса в мире стала белоруска Татьяна Ткачева. Она была номинирована за проект «Между правом и стыдом» и заняла второе место в категории «Портрет / Серии».

 
 
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Победил снимок фотографа клуба НБА «Торонто Рэпторс» Марка Блинча.
 
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