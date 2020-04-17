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«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

17.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее цель – стеклозавод «Неман». Впрочем, темы на предприятии затронули самые разные.

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

Так, Президент пообещал поддержку предприятиям на местах и рассказал, что считает необходимым начать со следующей недели школьный учебный процесс. Прежде всего, в сельской местности. Начинается посевная, поэтому оставлять детей дома не с кем. Постепенно в учебный процесс включаться должны и в городах.

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

Александр Лукашенко отметил, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области. Губернаторы на местах распределят для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся поддержка будет оказываться только губернаторами. Все деньги, которые у нас будут в республиканском бюджете (мною принято уже решение железное), мы отдадим на места. Потому что из Минска не так видно, что происходит в Гродно или же в Витебске. Губернаторы настаивают: мы знаем, кого поддержать. Если вы хотите нам помочь, дайте нам деньги, которые вы там делить будете. Я абсолютно поддерживаю эту позицию. Деньги мы отдадим вам, а вы уже здесь смотрите, кому помочь.

Но при этом имейте в виду… Я даже не хочу называть фамилии губернаторов, когда я с ними общался, говорят: «Вот, был магазинчик, два человека, три человека работали. Сейчас у них упала выручка и так далее. Надо поддержать». Я говорю: «Хорошо». Ситуация такая. Так а почему эти два-три человека не пошли на другую работу и не пересидели на другой работе два-три месяца? Что они ждут, что мы магазинчик будем поддерживать? 

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал, как возвращали белорусов из-за границы (подробнее здесь). 

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

В ходе рабочей поездки глава государства поручил в ближайшее время восстановить мосты по всей Беларуси. Ему доложили о реконструкции автодороги M6  Минск – Гродно – граница с Польшей. При проектировании трассы учтены существующая и перспективная сеть автодорог, жилая застройка. Основное внимание уделялось сохранению леса и пахотных земель.

Общая стоимость строительства автодороги составила 219 млн долларов. Работали на объекте исключительно белорусские подрядные организации.

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 17 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее цель – стеклозавод...
 
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