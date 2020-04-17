ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А1 сделал бесплатными звонки на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

17.04.2020 14:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания А1 поддержала инициативу Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сделать звонки на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия бесплатными для своих абонентов. Горячая линия работает на базе международного общественного объединения «Гендерные перспективы».

Теперь в случае необходимости люди, столкнувшиеся с проявлениями физического, психологического, сексуального либо экономического насилия в семье, могут бесплатно звонить по телефону общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 не только с городского номера, но и с любого абонентского номера А1. Таким образом, у тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, появится больше возможностей получить своевременную помощь – социальную, психологическую и юридическую.

«Звонок на горячую линию для человека, столкнувшегося с насилием – это первый шаг на пути получения поддержки, помощи, и решения проблемы. Часто у пострадавших возникает ощущение беспомощности и безвыходности, в данной ситуации в том числе в буквальном смысле. Поэтому так важно знать, с чего начать, где искать помощь и куда можно обратиться в поисках поддержки и профессионального совета. Примерно 34% клиентов линии – люди старшего возраста, которые чаще всего страдают от насилия со стороны взрослых сыновей и дочерей. А сегодня это насилие усиливается наряду с проблемами психического свойства, поскольку семьи испытывают беспокойство, экономический стресс, и проводя гораздо больше времени дома, в замкнутом пространстве», – отметила Ольга Атрощенко, глава офиса ЮНФПА в Беларуси.

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия была открыта 13 августа 2012 года на базе международной общественной организации «Гендерные перспективы». Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-801 принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00. По вторникам и субботам на линии дежурит юрист, в остальные дни – психолог.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания А1 поддержала инициативу Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сделать звонки на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деньги отдадим вам, а вы смотрите, кому помочь». Александр Лукашенко о финансовой поддержке предприятий на местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика