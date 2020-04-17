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90 работников минской скорой помощи больны COVID-19: тяжелых нет - Караник

17.04.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник

По его словам, в столице зарегистрировано 90 случаев заболевания у сотрудников скорой и только 20 из них касаются выездного состава. Остальные - это, в том числе, аппарат управления. 

"Все сотрудники под меднаблюдением, кто-то получает помощь. Тяжелых случаев нет", - сказал Владимир Караник.

Он также отметил, что летальных случаев среди врачей и медсестер, у которых выявили COVID-19, в Минске не было, передает belta.by

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси оказался зараженным COVID-19 301 медик, умерла 47-летняя медсестра больницы в Витебске и 50-летний фельдшер скорой в Борисове.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник
 
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