90 работников минской скорой помощи больны COVID-19: тяжелых нет - Караник

По его словам, в столице зарегистрировано 90 случаев заболевания у сотрудников скорой и только 20 из них касаются выездного состава. Остальные - это, в том числе, аппарат управления.





"Все сотрудники под меднаблюдением, кто-то получает помощь. Тяжелых случаев нет", - сказал Владимир Караник.





belta.by Он также отметил, что летальных случаев среди врачей и медсестер, у которых выявили COVID-19, в Минске не было, передает



