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90 работников минской скорой помощи больны COVID-19: тяжелых нет - Караник
Источник материала: Партизан
Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник
По его словам, в столице зарегистрировано 90 случаев заболевания у сотрудников скорой и только 20 из них касаются выездного состава. Остальные - это, в том числе, аппарат управления.
"Все сотрудники под меднаблюдением, кто-то получает помощь. Тяжелых случаев нет", - сказал Владимир Караник.
Он также отметил, что летальных случаев среди врачей и медсестер, у которых выявили COVID-19, в Минске не было, передает
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси оказался зараженным COVID-19 301 медик, умерла 47-летняя медсестра больницы в Витебске и 50-летний фельдшер скорой в Борисове.
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Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник
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