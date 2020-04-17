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Гроднооблнефтепродукт выделит более 20 000 рублей на топливо для медицинского транспорта региона
17.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Компания «Белоруснефть» присоединилась к
Как сообщили в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», предприятие перечислит в качестве спонсорской помощи 23 тысячи рублей Объединенной медицинской автобазе. Учреждение определено главным управлением здравоохранения облисполкома.
Переданные на безвозмездной основе средства пойдут на закупку топлива для автотранспорта медицинских учреждений Гродненщины.
Николай ШЛЫК
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