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Гроднооблнефтепродукт выделит более 20 000 рублей на топливо для медицинского транспорта региона

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гроднооблнефтепродукт выделит более 20 000 рублей на топливо для медицинского транспорта региона

Компания «Белоруснефть» присоединилась к марафону поддержки медиков, рекомендовав всем областным филиалам оказать безвозмездную материальную помощь медицинским учреждениям.
 
Как сообщили в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», предприятие перечислит в качестве спонсорской помощи 23 тысячи рублей Объединенной медицинской автобазе. Учреждение определено главным управлением здравоохранения облисполкома. 
 

Переданные на безвозмездной основе средства пойдут на закупку топлива для автотранспорта медицинских учреждений Гродненщины.

Николай ШЛЫК

https://grodnonews.by/

 
 
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Компания «Белоруснефть» присоединилась к марафону поддержки медиков, рекомендовав всем областным филиалам оказать безвозмездную материальную помощь...
 
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