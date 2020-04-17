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В Хойникском районе из-за песчаной бури легковушка врезалась в автобус

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Хойникском районе легковушка столкнулась с автобусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В Хойникском районе из-за песчаной бури легковушка врезалась в автобус
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 апреля примерно в 17.40. 37-летний водитель «Рено Логан» ехал в направлении д. Дворище. Из-за поднятой штормовым ветром пыли он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус МАЗ. Пострадал 62-летний пассажир легковушки. Он госпитализирован в райбольницу.

В Хойникском районе из-за песчаной бури легковушка врезалась в автобус
В Хойникском районе из-за песчаной бури легковушка врезалась в автобус

В ГАИ рекомендуют автомобилистам соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортом. «Чтобы не потерять контроль, выбирайте скорость с учетом погодных условий и дорожной обстановки, не совершайте необдуманных маневров, избегайте резких торможений. Сохраняйте безопасную дистанцию и боковой интервал движения», — отметили в областной Госавтоинспекции.

Белта

 
 
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В Хойникском районе легковушка столкнулась с автобусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского...
 
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