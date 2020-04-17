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Предприятия «Беллегпрома» в сутки шьют почти 2,3 млн медицинских масок

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Предприятия «Беллегпрома» в сутки шьют почти 2,3 млн масок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Предприятия «Беллегпрома» в сутки шьют почти 2,3 млн медицинских масок

«Была поставлена задача к 15 апреля выпускать 2 млн защитных масок в сутки. Концерн «Беллегпром» и руководство облисполкомов, Минского горисполкома максимально привлекли к изготовлению защитных изделий представителей частного бизнеса, профильные учреждения образования. Благодаря слаженной работе задача была выполнена. Суточный объем производства вырос почти до 2,3 млн», — рассказали в пресс-службе.

Всего с начала февраля выпущено более 20 млн масок. Сегодня ряд предприятий белорусского легпрома также выпускает защитные комбинезоны для медиков — порядка 35 тыс. изделий в сутки. В «Беллегпроме» отметили, что объемы производства защитных халатов, комбинезонов, бахил будут наращиваться.

Как сообщалось ранее, правительство приняло решение определить РУП «Белфармация» единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП «Белмедтехника».

Белта

 
 
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Предприятия "Беллегпрома" в сутки шьют почти 2,3 млн масок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна. "Была поставлена задача к 15 апреля...
 
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