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Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно

17.04.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения".

Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно

В соответствии с документом, медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников, сообщает БЕЛТА.

Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководство страны понимает, в каких условиях работает персонал, и ценит эту работу", - сказал Владимир Караник.

 
 
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  Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом,...
 
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