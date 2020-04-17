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Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно
17.04.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси
В соответствии с документом, медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников, сообщает БЕЛТА.
Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Руководство страны понимает, в каких условиях работает персонал, и ценит эту работу", - сказал Владимир Караник.
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Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом,...
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