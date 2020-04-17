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Президент Беларуси: «Нам сложнее, чем России: они на каникулах, а трубы работают»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать эту небольшую копейку, бизнес – пусть думают, как они эту мелочевку сохранят. Ну, где надо поддержать, конечно, поддержим. В зависимости от ценности, важности того или иного бизнеса. Главное, в зависимости от того, насколько они сами будут себя спасать.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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