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Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о расширении производства

17.04.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о расширении производства. Об этом он сказал сегодня во время общения с трудовым коллективом стеклозавода, передает корреспондент БЕЛТА.





"Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. "Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия. "Что касается ваших долгов, я посмотрю проект указа (он у меня на столе), насколько вам отсрочить, чтобы вы могли рассчитаться", - сказал он.
 
 
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Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о расширении производства. Об этом он сказал сегодня во время общения с трудовым коллективом...
 
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