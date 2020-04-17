















"Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива", - подчеркнул белорусский лидер.





Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. "Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", - сказал глава государства.





Александр Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия. "Что касается ваших долгов, я посмотрю проект указа (он у меня на столе), насколько вам отсрочить, чтобы вы могли рассчитаться", - сказал он.