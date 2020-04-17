Этот ведущий рассказывает про погоду в Индиане. Но вот почему его смотрят во всем мире

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии Джеффу Лайонсу, ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV в Индиане (США), пришлось работать из дома. Чтобы соблюдать карантинные правила, он обустроил студию в своей столовой: взял зеленый фон для хромакея, установил iPad на штативе, одолжил освещение и начал транслировать эфиры в фейсбуке канала, пишет TJ.

Но он не учел одну проблему — свою кошку Бетти. Ей было сложно объяснить, что во время эфиров хозяину нужно личное пространство, и она стала мешаться во время трансляций.

15 апреля во время одного из выпусков прогноза погоды Лайонс просто взял Бетти на руки, чтобы та его не отвлекала. «Кошка сидела под столом, пока я вел эфир. Режиссер трансляции попросил показать ее, так что я взял Бетти перед камерой. Вести мне оставалось секунд 30, так что я просто держал ее, пока всё не закончилось», — отметил американский ведущий.





В итоге этот эфир разошёлся в соцсетях, а дуэт прославился в интернете. В Фейсбуке, Твиттере и на Reddit стали публиковать скриншоты из прогноза погоды, называя это «идеальным примером удаленной работы».

Прогнозы погоды у Лайонса выходят каждый день — и они стали собирать в сотни раз больше зрителей и комментариев, чем до этого. Бетти стала полноценным соведущим американца. По словам Лайонса, среди зрителей — не только жителей Индианы, которым может быть интересна погода в штате, но и американцы из других штатов, а также европейцы и австралийцы.





«Я работаю на местном ТВ 34 года, и за это время получил определенную известность. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после эфиров с Бетти», — отметил ведущий. У кошки появилась специальная графическая подпись в прогнозах погоды — «Betty the weather cat» («Погодная кошка Бетти»).

Лайонс рассказал, что он взял Бетти в семью 11 лет назад — она появилась на его подоконнике в 2009 году. На тот момент его 10-летняя дочь умоляла оставить животное, и американец согласился. Теперь Бетти — звезда соцсетей.