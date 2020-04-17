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Фотофакт. Лукашенко возвращается из Лидского района с аистом
Источник материала: Партизан
В последнее время Александр Лукашенко из поездок по регионам без подарков не возвращается.
БЕЛТА
Работники стеклозавода "Неман" в Березовке подарили ему хрустальную скульптуру. "На самолет похож. Спасибо!" — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. Руководитель государства пообещал, что стеклянный аист окажется среди прочих подарков во Дворце Независимости.
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В последнее время Александр Лукашенко из поездок по регионам без подарков не возвращается.
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