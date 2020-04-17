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Фотофакт. Лукашенко возвращается из Лидского района с аистом

17.04.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время Александр Лукашенко из поездок по регионам без подарков не возвращается.


БЕЛТА


Работники стеклозавода "Неман" в Березовке подарили ему хрустальную скульптуру. "На самолет похож. Спасибо!" —  цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. Руководитель государства пообещал, что стеклянный аист окажется среди прочих подарков во Дворце Независимости.
 
 
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В последнее время Александр Лукашенко из поездок по регионам без подарков не возвращается.
 
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