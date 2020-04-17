Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладам в белорусских рублях

По договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Доходный» , «Дуэт в BYN» , «Окно возможностей» и «Гостеприимный» на срок 395 дней ставка составит 13% годовых, на срок 732 дня – 13,1%.

По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях «ВТБ – Enter» на срок 395 дней ставка составит 13,1% годовых, на 732 дня – 13,2%.

Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.