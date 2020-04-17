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Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладам в белорусских рублях

17.04.2020 14:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладам в белорусских рублях

По договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Доходный», «Дуэт в BYN», «Окно возможностей» и «Гостеприимный» на срок 395 дней ставка составит 13% годовых, на срок 732 дня – 13,1%.

По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях «ВТБ – Enter» на срок 395 дней ставка составит 13,1% годовых, на 732 дня – 13,2%.

Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С 17 апреля текущего банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.
 
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