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Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладам в белорусских рублях
Источник материала: Myfin
По договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях
По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях
Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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С 17 апреля текущего банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.
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