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Поздравление с Пасхой от руководства района и настоятеля храма Святителя Тихона

17.04.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Поздравление с Пасхой от руководства района и настоятеля храма Святителя Тихона

Уважаемые священнослужители и верующие

Белорусской православной церкви!

Примите самые искренние поздравления с праздником Пасхи.

Величием и необычайной радостью отличаются эти весенние дни. Для каждого христианина Воскресение Христово является символом духовного обновления.

Великий смысл этого праздника проявляется в торжестве веры и добра, человеколюбия и милосердия, необходимых для укрепления государства, стабильности в обществе, упрочения семейных ценностей, воспитания молодежи.

Сердца людей наполняются любовью и надеждой, осознанием необходимости милосердия и помощи ближнему, побуждением к добрым помыслам, поступкам, честному труду. Это актуально сегодня, когда наша поддержка так нужна пожилым и одиноким людям. Мы благодарны за ваше понимание в сложившейся ситуации и надеемся, что не допустите ее ухудшения.

В эти светлые и радостные пасхальные дни желаем вам воплощения в жизнь светлых идеалов христианства, взаимопонимания, добра и благополучия. Будьте здоровы!

Районный исполнительный комитет.          Районный Совет депутатов.

Христос воскресе!

Дорогие братья и сестры! С духовным восторгом этими словами издавна приветствуем мы друг друга в светлый праздник Воскресения Христова.

В этот день мы празднуем победу над смертью. Никто не мог победить смерть, а Христос это сделал. Господь наш Иисус Христос пришел на землю, бесплотный Дух явился во плоти. Богочеловек добровольно взошел на крест и умер в тяжких страданиях за человечество. Но сойдя в ад, Он разрушил вереи и врата преисподней и вывел оттуда души праведных в Царствие Небесное.

Возлюбленные братья и сестры! В этот светлый день примите искренние пожелания добра и крепости духовной, телесных сил и хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь, жизнь православных христиан, увенчается долголетием, какое только возможно для земного бытия. Необходимо помнить, что Господь всемогущ и все в руках Его. Восхвалим Бога добрыми делами, проявляя заботу и уважение друг к другу. Будем любить и украшать Божий Храм, все лучшее посвящая Богу. Каждодневной молитвой будем уповать на Господа, прогоняя уныние, болезни и житейскую печаль, дабы с христианской радостью встретить Воскресение Христово.

С любовью о Воскресшем Господе Благочинный церквей Ганцевичского округа, настоятель храма Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси г. Ганцевичи, протоиерей Петр ПИЛИПЧУК.

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Уважаемые священнослужители и верующие Белорусской православной церкви! Примите самые искренние поздравления с праздником Пасхи. Величием и необычайной...
 
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