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Квартал многоэтажной застройки появится в Пинском районе
17.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В новом многоквартирном комплексе смогут поселиться около 340 семей. Помимо двух десятиэтажек предполагается возвести пятиэтажный дом и два семиэтажных. Такую высотность специалисты предложили, чтобы проектируемый квартал не выбивался из архитектурного ансамбля Пинска. В жилом комплексе планируется обустроить транспортные и пешеходные связи, парковки (в том числе для велосипедов), детские и спортивные площадки, места отдыха и другие элементы инфраструктуры.
В Пинском районе на очереди в улучшении жилищных условий состоят около 1,8 тыс. человек. Дмитрий Полховский отметил, что местные власти рассматривают возможность строительства многоквартирных комплексов в прилегающих к Пинску деревнях.
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