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Сразу 60 машин столкнулись на магистрали в Чикаго
Источник материала: ОНТ
Массовая авария в Чикаго. На магистрали столкнулись сразу 60 машин.
Условия на дороге ухудшил снегопад. Из-за наледи водители не успевали тормозить, теряли управление и врезались в попутные автомобили. В итоге - образовались многокилометровые пробки. Тяжёлые травмы получили не менее 14 человек.
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Массовая авария в Чикаго. На магистрали столкнулись сразу 60 машин. Условия на дороге ухудшил снегопад. Из-за наледи водители не успевали тормозить, теряли...
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