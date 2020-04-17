Сразу 60 машин столкнулись на магистрали в Чикаго

Источник материала: ОНТ

Массовая авария в Чикаго. На магистрали столкнулись сразу 60 машин.

Условия на дороге ухудшил снегопад. Из-за наледи водители не успевали тормозить, теряли управление и врезались в попутные автомобили. В итоге - образовались многокилометровые пробки. Тяжёлые травмы получили не менее 14 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram