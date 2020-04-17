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Сразу 60 машин столкнулись на магистрали в Чикаго

17.04.2020 15:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сразу 60 машин столкнулись на магистрали в Чикаго

Массовая авария в Чикаго. На магистрали столкнулись сразу 60 машин.

Условия на дороге ухудшил снегопад. Из-за наледи водители не успевали тормозить, теряли управление и врезались в попутные автомобили. В итоге - образовались многокилометровые пробки. Тяжёлые травмы получили не менее 14 человек. 

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Массовая авария в Чикаго. На магистрали столкнулись сразу 60 машин. Условия на дороге ухудшил снегопад. Из-за наледи водители не успевали тормозить, теряли...
 
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