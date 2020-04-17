В Евросоюзе некому сеять и убирать урожай

Источник материала: Новости Докшицы



Век спаржи не видать Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ ,

Немцы любят спаржу. Выбирая между зеленой и белой, предпочитают белую, считая ее более нежной на вкус. Когда начинается сезон сбора (а он как раз сейчас и начинается), во всех кафе и ресторанах появляется специальное спаржевое меню, но многие предпочитают готовить сами: благо рецепты передаются из поколения в поколение. Но в этом году спаржевый сезон не будет похож на все предыдущие: эпидемия, карантин. Спарже, конечно, карантин не указ, и она рвется на стол. Да вот собирать некому. Как некому собирать созревающие в Испании и других южных странах фрукты и некому заниматься посадками (в самом лучшем — продовольственном — смысле).

В прошлом году на полях Германии трудились 300 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы — в основном из Болгарии, Румынии, Украины и Венгрии. Примерно столько же работало в Испании — из Болгарии, Румынии и Марокко. Сейчас они дома: карантин. Боясь, что немцы останутся без любимой спаржи и других овощей, Германия решила завозить сезонных рабочих самолетами, невзирая на карантин. В апреле привезут 40 тысяч, в мае еще столько же: урожаю — быть! Министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клекнер называет это «прагматичным решением»: «Это важные и хорошие новости для наших фермеров. Потому что урожай не ждет, вы не можете отложить сев». Еще 20 тысяч дополнительных работников надеются найти среди своих — безработных, студентов и просителей убежища. До начала карантина в Германию успели въехать 20 тысяч сезонных рабочих, им разрешение на пребывание продлили с обычных 70 до 115 дней. Первые группы сезонных рабочих уже прилетели из Румынии в Берлин и Дюссельдорф. Карантин для них заменят на усиленный контроль — измерение температуры утром и вечером — и усиленные меры безопасности: работа на дистанции друг от друга, средства индивидуальной защиты. Министр Клекнер предупредила граждан: в связи с тем что расходы на сезонных рабочих возрастают (ведь до сих пор правительство не фрахтовало самолеты для их доставки и не обеспечивало средствами защиты), цены на фрукты и овощи тоже вырастут, будьте готовы. А президент Румынии тем временем призвал граждан не возвращаться домой в отпуск, чтобы не привезти с собой вирус.

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