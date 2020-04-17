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В Беларуси ввели госрегулирование цен на мясо, рыбу, колбасу и молоко

17.04.2020 15:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси на 90 дней ввело госрегулирование цен на 26 товарных позиций, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты.

В соответствии с документом, установлен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами. В частности, в перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага.

Госрегулирование будет осуществляться через введение предельного уровня рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары.

Кроме того, МАРТ определил предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси на 90 дней ввело госрегулирование цен на 26 товарных позиций, в том числе на мясо, колбасу,...
 
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