До 4000 рублей в месяц. Кто из медиков и какие надбавки сможет получить по президентскому указу

Источник материала: Tut.by

Размер надбавок по президентскому указу, который касается материального стимулирования медиков при работу с инфекционными заболеваниями, будет составлять от 900 до 4000 рублей в месяц. На максимальную прибавку к зарплате смогут претендовать, к примеру, некоторые врачи анестезиологии и реанимации, которые выполняют исследования на вирусы. Эту информацию FINANCE.TUT.BY подтвердили в Минздраве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президентский указ предусматривает дополнительные ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями.

На максимальную ежемесячную надбавку могут рассчитывать те медики, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, которые задействован в исследованиях на вирусы. При условии, что работники переведены на закрытый 3-сменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам будет составлять 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 3 тысячи рублей, а остальным работникам — 1,5 тысячи рублей.

Врачи отделений анастезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медпомощи смогут получить надбавку в 3 тысячи рублей в месяц, медработники со средним специальным медобразованием — 2 тысячи рублей, остальные работники — по одно тысяче рублей. В организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования надбавка составит одну тысячу рублей, 500 рублей и 300 рублей соответственно.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии надбавка врачам будет на уровне 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 1,3 тысячи рублей, остальным работникам — 900 рублей.