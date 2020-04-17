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Подарок к Пасхе. На строящемся храме святой праведной Софии княгини Слуцкой города Мосты установили купола и кресты
17.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Символичный подарок к празднику Воскресения Христова получили прихожане храма святой праведной Софии княгини Слуцкой города Мосты, пишет газета
Накануне, в пятницу, здесь были проведены работы по установке куполов и крестов. Монтажом занимались специалисты ОАО «Промтехмонтаж», а подъёмный 42-метровый кран выделил генеральный директор ОАО «Мостовдрев» С.Ососов.
Установленные купола и кресты отсвечиваются на солнце как позолоченные. Как отметил настоятель храма святой праведной Софии княгини Слуцкой отец Иоаан, для их покрытия были использованы листы с напылением нитрида титана. Это достаточно прочное, долговечное, изящное и очень износостойкое покрытие, которое используется для покрытия куполов, крестов и крыш храмов, что постоянно находятся под открытым небом. Их подверженность атмосферным явлениям требует особенной защиты, и именно использование нитрида титана позволяет добиться невосприимчивости к коррозии, жаре, износостойкости и защитить купола от затемнения.
Покрытие, укреплённое нитридом титана, остаётся эффективным и износостойким на протяжении многих десятков, а то и сотен лет.
Напомним, что строительство храма святой праведной Софии княгини Слуцкой г. Мосты началось в 2013 году. Через некоторое время была возведена временная церковь, где сейчас проходят богослужения. С каждым годом благодаря средствам прихожан и помощи неравнодушных граждан храм строится и преображается. Нынешний год войдёт в историю церкви как год установки куполов и крестов.
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Подарок к Пасхе. На строящемся храме святой праведной Софии княгини Слуцкой города Мосты установили купола и кресты
Символичный подарок к празднику Воскресения Христова получили прихожане храма святой праведной Софии княгини Слуцкой города Мосты, пишет газета «Зара над...
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