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Минздрав посоветовал белорусам на Радуницу и Пасху остаться дома и максимально ограничить общение

17.04.2020 15:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав посоветовал белорусам на Радуницу и Пасху остаться дома и максимально ограничить общение

Министерство здравоохранения Беларуси посоветовало населению воздержаться от посещения родственников в различных регионах страны на Пасху и Радуницу и остаться дома на праздники. Такую рекомендацию дал глава Минздрава Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

Также следует максимально ограничить общение.

Министр добавил, что заметна четкая тенденция: в некоторых регионах через 7–11 дней после православного Вербного воскресенья и католической Пасхи был зарегистрирован рост числа зараженных.

Кроме того, Караник обратился к белорусам с призывом воздержаться от пикников во время продолжительных выходных и выбрать другие дни для посещения кладбищ и уборки могил, чтобы снизить риск распространения инфекции.

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Министерство здравоохранения Беларуси посоветовало населению воздержаться от посещения родственников в различных регионах страны на Пасху и Радуницу и остаться...
 
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