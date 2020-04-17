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Минздрав посоветовал белорусам на Радуницу и Пасху остаться дома и максимально ограничить общение
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси посоветовало населению воздержаться от посещения родственников в различных регионах страны на Пасху и Радуницу и остаться дома на праздники. Такую рекомендацию дал глава Минздрава Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.
Также следует максимально ограничить общение.
Министр добавил, что заметна четкая тенденция: в некоторых регионах через 7–11 дней после православного Вербного воскресенья и католической Пасхи был зарегистрирован рост числа зараженных.
Кроме того, Караник обратился к белорусам с призывом воздержаться от пикников во время продолжительных выходных и выбрать другие дни для посещения кладбищ и уборки могил, чтобы снизить риск распространения инфекции.
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Министерство здравоохранения Беларуси посоветовало населению воздержаться от посещения родственников в различных регионах страны на Пасху и Радуницу и остаться...
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