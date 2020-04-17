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Тяжелоатлетам перед Олимпиадой хотят устроить допинг-карантин

17.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) включила в квалификационную систему Игр 2021 года в Токио подготовительный лагерь, теперь инициативу должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).




Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

"Мы внесли на утверждение МОК предложение организовать предолимпийский лагерь, — сказал Агапитов. — Все атлеты, отобравшиеся на Олимпийские игры, будут собраны в лагерь на три недели для того, чтобы, во-первых, повторить исторический факт, такое уже было в 1896 году. Ну и во-вторых, чисто практическая цель, чтобы все спортсмены были единообразно доступны для допинг-тестирования. Если у IWF появятся положительные пробы на Олимпиаде в Токио, будет большой риск покинуть программу Олимпиады надолго".

Точное место проведения лагеря в настоящее время не определено. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
 
 
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) включила в квалификационную систему Игр 2021 года в Токио подготовительный лагерь, теперь инициативу должен утвердить...
 
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