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Тяжелоатлетам перед Олимпиадой хотят устроить допинг-карантин
Источник материала: Партизан
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) включила в квалификационную систему Игр 2021 года в Токио подготовительный лагерь, теперь инициативу должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).
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"Мы внесли на утверждение МОК предложение организовать предолимпийский лагерь, — сказал Агапитов. — Все атлеты, отобравшиеся на Олимпийские игры, будут собраны в лагерь на три недели для того, чтобы, во-первых, повторить исторический факт, такое уже было в 1896 году. Ну и во-вторых, чисто практическая цель, чтобы все спортсмены были единообразно доступны для допинг-тестирования. Если у IWF появятся положительные пробы на Олимпиаде в Токио, будет большой риск покинуть программу Олимпиады надолго".
Точное место проведения лагеря в настоящее время не определено. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) включила в квалификационную систему Игр 2021 года в Токио подготовительный лагерь, теперь инициативу должен утвердить...
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