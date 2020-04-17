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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заключит новый контракт с клубом

17.04.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заключит новый контракт с клубом

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру, легендарный футболист заключит новый контракт с клубом.

Соглашение, которое будет действовать до конца июня 2021 года, стороны подпишут в ближайшее время. Буффон согласился заключить новую сделку на тех же условиях, что и текущий контракт. В этом сезоне 42-летний вратарь провел за «Юве» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и трижды сыграл на ноль. В общей сложности Буффон провел в «Ювентусе» 18 сезонов. 

Фото: EPA

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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру, легендарный футболист заключит новый контракт с клубом. Соглашение, которое будет действовать до конца...
 
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