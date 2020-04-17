ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Соцслужба с привлечением волонтеров выполнила почти 8 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Соцслужба с привлечением волонтеров выполнила почти 8 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

С 20 марта по 16 апреля территориальные центры социального обслуживания населения выполнили почти 8 тыс. заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего заявок приняли территориальные центры Гомельской области (2,1 тыс.) и Минска (1,5 тыс.).

Как сообщалось, ежедневно с 9.00 до 18.00 все 146 территориальных центров по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и людей с инвалидностью. Для организации оперативной доставки к социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, «Белпочта», общественные и другие организации.

На 1 апреля в Беларуси насчитывается почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.

Комплексные социальные услуги на дому на системной основе получают более 95 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают их 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности — растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 20 марта по 16 апреля территориальные центры социального обслуживания населения выполнили почти 8 тыс. заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тяжелоатлетам перед Олимпиадой хотят устроить допинг-карантин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика