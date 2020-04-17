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В Беларуси запустился новый бренд – один из крупнейших производителей гаджетов в мире

17.04.2020 16:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси официально запустился глобальный бренд vivo. Его специализация – создание инновационных смартфонов с высоким качеством звука и фотокамер. vivo также занимается разработкой и производством мобильных аксессуаров, ПО и онлайн-сервисов. Согласно исследованию Counterpoint Research, vivo вошла в пятерку производителей смартфонов по объему поставок на мировом рынке в 4 квартале 2019 года. 

Компания дебютировала на беларуском рынке с новым смартфоном vivo V17. Старт продаж этой модели начнется 1 мая. Каждый покупатель, оформивший предзаказ до 30 апреля на гаджет, получит подарок.

Камера: 48-мегапиксельная квадрокамера. Ее разрешение и светочувствительность делает фотографии четкими и контрастными. Кроме того, сверхширокоугольная (8 мегапикселей) камера увеличивает угол обзора до 120 градусов – больше объектов попадает в кадр! – а макрообъектив распознает детали уже на расстоянии в четыре сантиметра. Фронтальная камера на 32 мегапикселя – это значит, селфи будут четкими и резкими.

Производительность: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 8 гигабайт оперативной памяти. А также – 128 гигабайт встроенной памяти, с возможностью увеличения до 256 гигабайт.

Зарядка: есть разъем Type-C и технология двойной быстрой зарядки. С ней аккумулятор емкостью 4500 мА·ч заряжается молниеносно. 

Что еще: работает Google Pay и другие платежные приложения для безналичной оплаты; можно включить «Темную тему» ради комфорта для глаз вечером и ночью.

ООО «ВИКУЛ МОБАЙЛ КОМЬЮНИКЕЙШЕНЗ БЕЛ», УНП: 193353599

 
 
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В Беларуси официально запустился глобальный бренд vivo. Его специализация – создание инновационных смартфонов с высоким качеством звука и фотокамер. vivo также...
 
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