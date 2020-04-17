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Названа цена и дата старта продаж нового iPhone SE в Беларуси. Но стоимость может измениться
Источник материала: Tut.by
В Беларуси iPhone SE (2-ого поколения) появится в продаже 8 мая, предзаказ на устройство откроется 17 апреля. Об этом 42.TUT.BY сообщили официальные представители компании.
По словам представителей компании ASBIS — официального дистрибьютора Apple в Беларуси — у нас старт предзаказов на аппарат стартует вместе со странами «первой» волны. Например, США. Цены девайса такие:
Но есть уточнение: названные выше цены распространяются только на те аппараты, предзаказы на которые будут сделаны по 7 мая. Стоимость смартфона после 8 мая может отличаться и зависит от курса валют, а также предложений партнеров.
Устройство будет доступно у мобильных операторов, Apple Premium Reseller i-Store и других официальных реселлеров техники Apple.
Ниже — цены других смартфонов Apple:
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Устройство будет доступно у мобильных операторов, Apple Premium Reseller i-Store и других официальных реселлеров техники Apple.
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