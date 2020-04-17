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В Беларуси около 30,5 тыс. контактов первого уровня по COVID-19

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси около 30,5 тыс. контактов первого уровня по COVID-19

В Беларуси с момента выявления первого инфицированного COVID-19 зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Контакты первого и второго уровней обязаны соблюдать режим самоизоляции. По словам Инны Карабан, за вчерашний день специалисты посетили примерно 23,7 тыс. человек. «Выявлено 701 нарушение мер самоизоляции. Людей не нашли дома, — констатировала Инна Карабан. — Информация была направлена в РУВД, прокуратуру. Нашей службой в отношении семи лиц начат административный процесс. В отношении двух он уже проведен».

Штрафы назначались в пределах 2 БВ (одна базовая сейчас — Br27). С людьми провели повторные беседы. Больше таких нарушений они не допускали. Максимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции — 30 базовых.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси с момента выявления первого инфицированного COVID-19 зарегистрировано около 30,5 тыс. контактов первого уровня. Об этом сегодня журналистам сообщила...
 
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