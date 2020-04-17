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Лукашенко о занятиях в школе: Первого числа будут учиться, а второго и третьего – выходной
Источник материала: ОНТ
1 мая будет учебным днем в белорусских школах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.
Президент добавил, что при подобном графике, школам не понадобиться «забирать» дополнительные дни под учебу в июне.
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1 мая будет учебным днем в белорусских школах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область. Президент...
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