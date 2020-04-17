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Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

17.04.2020 16:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

Совет Республики продолжает принимать обращения по телефону. Сегодня на звонки отвечал заместитель председателя Анатолий Исаченко. 

Вопросы – традиционные: качество воды и дорог, земельные споры, коммунальные проблемы, юридические проволочки. Жительница Ивановского района пожаловалась на завышенную стоимость приватизации дома. Анатолий Исаченко поручил разобраться.  

Добавим, что сенаторы работают во всех доступных форматах, в том числе продолжатся выездные приемы с соблюдением всех мер безопасности.

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Совет Республики продолжает принимать обращения по телефону. Сегодня на звонки отвечал заместитель председателя Анатолий Исаченко.  Вопросы – традиционные:...
 
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