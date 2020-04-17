Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

Источник материала: ОНТ

Совет Республики продолжает принимать обращения по телефону. Сегодня на звонки отвечал заместитель председателя Анатолий Исаченко.

Вопросы – традиционные: качество воды и дорог, земельные споры, коммунальные проблемы, юридические проволочки. Жительница Ивановского района пожаловалась на завышенную стоимость приватизации дома. Анатолий Исаченко поручил разобраться.

Добавим, что сенаторы работают во всех доступных форматах, в том числе продолжатся выездные приемы с соблюдением всех мер безопасности.

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