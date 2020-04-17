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«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

17.04.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

«Они уже привыкли к этим большим каникулам, им втянуться в учебу проблема»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вроде здесь не произвел стекловату или стекло, или фужер какой-то, его и нет, денег не получишь. А образование – чего там: можно ходить, можно не ходить. Вы правы. Если ты это пропустил, ты не наверстаешь потом. Это во-первых.

Во-вторых, психологически плохо для детей. Вот они уже привыкли к этим большим каникулам, им втянуться в учебу проблема. А тут короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы. Это колбасит этого ребенка, это для них плохо. Ну и потом, основания какие?

А вот в деревне и, может, даже для многих здесь (мы же в деревне бесплатно детей обедами кормим), и у нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально накормить ребенка, даже в обед. И многие родители, особенно крестьяне, говорят: «Дитя ходило в школу, могло там поесть штосьці, а зараз і паесць нечага». Привыкли, потому что в школе хорошо готовят. И такие нюансы были.

Все это объединяя, вчера переговорил я со всеми, поручил, чтобы с родителями переговорили, я думаю (не буду говорить, как мне кто что докладывал), я такое решение принял. Все настаивают на том, что удаленка, надо учиться индивидуально на удаленке. Слушайте, какая удаленка? 30 % учеников будут сидеть в этих телефонах, тыкать – кто задание получать, а кто неизвестно на каком сайте будет чего-то там ловить или в этих «айпадах». Да не у всех это еще есть.

«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

Думаю, что в сельских школах, поселках (у вас одна или две школы в Березовке? Три?) они же все на месте, не надо ни автобусом никуда ехать. Пошел в эту школу, отучился, после обеда пришел, подготовился. Ну занят ребенок! Какая разница, он будет в школе или он будет бастяться по Березовке? Наверное, есть разница. Лучше не будет. Поэтому надо, чтобы сельские школы, даже районные центры, вот этим надо начинать учиться.

В Минске и в крупных областных центрах эту неделю начнут с удаленки индивидуально

В Минске и в крупных областных центрах я им разрешил и дал команду, это надо провести, они эту неделю начнут с удаленки индивидуально, но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс, как все. Им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу, это будет учебный день, не просто так в субботу – труды, факультативы и прочее, а полный рабочий день, потому что немножко отстали, неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа тоже будем учиться, а второго и третьего будет выходной для детей в школах. Вот два дня этих возьмем и, уплотнившись, нам может даже летом не понадобится один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить.

Вам надо начинать учиться, и вы не бойтесь. Пускай дети идут, они все равно тусуются кучками на этих улицах. Ну мы же помним свое детство. А так они в школе. Ну, будут там, кто поел, кто выпил, чайку, кто еще что-то. Они вместе. Они в коллективе своем кто переболеет, кто не переболеет. Они уже переболеют, наверное, многие. Это не страшно, когда дети будут вместе.

«Дети – наш приоритет»

Поэтому сельские школы, районные, поселки городского типа и прочие должны начинать учиться. Областные центры и Минск – неделя на втягивание. Пятница, суббота – надо, чтобы они тоже, в зависимости от обстановки в этих городах, также шли в школу. Ну а кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать – ну что же, я же его заставить не могу, это же ваш ребенок. Я знаю, что такое ребенок, поэтому вы смотрите сами. Дети – наш приоритет. Не хуже вас смотрим в школе, в вузах и так далее за детьми.

«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

В вузах немножко проще. Там уже сознательные люди пошли образование получать. Дистанционно они сейчас занимаются. Им можно, они уже продвинутые люди. Но тоже за эту неделю постепенно надо и в вузах начинать работать.

«Меня больше всего беспокоят здесь не дети и студенты, а преподаватели»

Меня больше всего беспокоят здесь не дети и студенты, а преподаватели. Там очень много преподавателей, которым 60 и больше, за 50, есть и проблемные, наверное, преподаватели. Меня беспокоят они, чтобы дети им не принесли какую-то заразу. Но, думаю, в школе они решат этот вопрос сами. Кому-то еще пару недель из преподавателей, учителей дадут побыть дома, кто-то на дистанционном, кто-то придет в маске, без маски, в респираторе. Это детали, которые школы и вузы должны отработать сами. Вот так, от земли, постепенно, потихоньку мы должны втягивать детей в свою работу.

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«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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