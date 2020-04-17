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Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно

17.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом, медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит Br1 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - Br500, прочим работникам - Br300.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка врачам составит Br1,5 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - Br1,3 тыс., прочим работникам - Br900.

В отделениях анастезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит Br3 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - Br2 тыс., прочим работникам - Br1 тыс.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый 3-сменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит Br4 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - Br3 тыс., прочим работникам - Br1,5 тыс.

Таким образом, люди за свою работу будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности.


БелТА

 
 
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Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом,...
 
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